Naples tend la main à Victor Osimhen, Arsenal ne lâche pas une star de Premier League

Naples tente d’arranger les choses avec Victor Osimhen, Arsenal tient sa future recrue en attaque et le Sporting va honorer Cristiano Ronaldo, retrouvez dans votre revue de presse Foot Mercato les dernières informations de la presse sportive européenne.



Naples demande pardon à Osimhen



De l’autre côté des Alpes, l’affaire Victor Osimhen fait encore couler beaucoup d’encre. Comme le reprend le Corriere dello Sport, le Napoli tente de se faire pardonner après l’humiliation subie sur les réseaux. «Victor, il n’y avait pas d’offense. Le Napoli prend position après le scandale et Osimhen se dit satisfait.»



Même chose pour La Gazzetta dello Sport qui estime que «Naples tente de recoller les morceaux» avec son attaquant vedette. Espérons que ça dure !



Arsenal fonce sur un buteur



En Angleterre, c’est du mercato qui fait les gros titres du Daily Mirror ce matin. Et oui, Arsenal prépare déjà son prochain mercato et vise un buteur prolifique du championnat anglais : Ivan Toney qui évolue à Brentford.



D’après le tabloïd, «les Gunners font de Toney leur cible numéro 1» ! Mais pour recruter le buteur de 27 ans il faudra casser la tirelire car les Bees attendent près de 70 M€ pour lâcher leur joueur qui est sous contrat jusqu’en juin 2025.



L’Anglais veut quitter Brentford et voit d’un bon œil l’intérêt des Gunners. Affaire à suivre car le joueur est suspendu jusqu’en janvier prochain à cause d’infractions concernant les paris sportifs.



CR7 bientôt honoré au Sporting

Au Portugal, Cristiano Ronaldo fait la Une d’O Jogo car le quotidien sportif annonce que le Sporting, son club formateur, tente de le séduire, non pas au niveau sportif mais en voulant lui rendre hommage.



En effet, le club veut donner le nom de Cristiano Ronaldo à la porte 7 du stade comme l’a annoncé João Palma, le président du Conseil d’Administration de l’Assemblée Générale. «Cela représente beaucoup pour le Sporting», a-t-il déclaré. Une proposition qui sera présentée devant l’Assemblée Générale du club, le 8 octobre prochain.