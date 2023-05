Naples : un mort par balle et plus de 200 blessés lors des célébrations du titre

Un jeune de 26 ans a été cible de coups de feu en marge des célébrations de Naples et a succombé à ses blessures après son admission à l’hôpital, rapporte le quotidien italien la Gazetta Dello Sport.



Selon le quotidien sportif, plusieurs personnes ont été blessées par couteaux, certaines par des pétards, des épaules disloquées, des poignets et des membres fracturés, des traumatismes oculaires dus à des coups ou des pétards… Parmi les codes verts, 3 policiers agressés.



Au total, près de 203 personnes ont été touchées.

La même source indique par ailleurs que le pronostic vital d’une femme de 20 ans serait engagé, après qu’elle eut été percutée par un véhicule.



Après 33 ans d’attente, le Napoli a décroché jeudi le titre de champion d’Italie 2022-2023, soit le troisième de son histoire après ceux remportés en 1987 et 1990 sous l’ère Diego Armaando Maradona.