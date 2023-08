Natation – Championnats d’Afrique Zone 2 Juniors : le Sénégal remporte 33 médailles et termine à la 4e place

A l’issue des Championnats d'Afrique Zone 2 en juniors à Accra (Ghana), le Sénégal s'est illustré avec 33 médailles, dont 4 en or. L'équipe nationale a occupé le 4 rang dans le classement général.



Avec 10 nageurs et 2 encadreurs, le Sénégal a pris part aux Championnats d'Afrique Zone 2 juniors de natation, du 18 au 20 août à Accra. En concurrence avec 13 autres pays, le Sénégal s'en sort bien en glanant 33 médailles et s'est classé 4e, informe « Stades ».



Les protégés de Mangoné Samba ont montré de bonnes impressions lors de ces joutes continentales. Avec un nombre de 10 nageurs sur place (4 filles et 6 hommes), les Sénégalais sont rentrés avec 33 médailles (4 or, 15 argent, 14 bronze).



En terminant au pied du podium, le Sénégal a été devancé par le Nigeria (22 médailles (15 or, 4 argent, 3 bronze), le Ghana (22 médailles (7 or, 11 argent, 4 bronze) et le Bénin (9 médailles (7 or, 1 argent, 1 bronze).