National 1 : Gazelle Bignona accède en Ligue 2, l'AS Bambey à un point de la montée

Gazelle de Bignona va découvrir la Ligue 2 sénégalaise ! Le club du président Serge Díatta a remporté le duel à distance qui l'opposait à l'AS Kolda. En position favorable avant cette 22e et ultime journée de la poule A, les Bignonois (38 pts) ont conservé leur troisième place en allant lundi s'imposer (1-2) devant Cayor Foot



Pendant ce temps, l'AS Kolda (4e, 34 pts) calait (1-1) face l'AS Cambérène (1ère, 42 pts). Celle-ci a assuré sa place de leader, devant l'AS Kaffrine (2e, 41 pts) qui est allée battre (1-4) ASUC de Ziguinchor.



EJ Fatick (11e, 21 pts) et Olympique Zig (12e, 19 pts) sont relégués en National 2.



Après le groupe A, la poule B va livrer les autres verdicts ce mardi 28 mai, à l'issue sa 22ème et ultime journée. Le principal enjeu est le troisième ticket pour la montée en Ligue 2 entre l'AS Bambey (3e, 36 pts) et AS Saloum (4e, 33 pts).



Dans cette course, le club du Baol a juste besoin d'un point face à la Jeanne d'Arc de Dakar (6e, 28 pts). En cas de faux-pas, il pourrait se faire doubler par AS Saloum qui rend visite à l'Étoile Lusitana (1er, 39 pts), déjà promu en même temps que l'USC Saint-Louis (2e, 38 pts).



Les deux leaders seront motivés par l'enjeu de la première place, qui va conduire à la finale pour le titre de champion de National 1.