Sédhiou : saisie de 91 kg de chanvre indien par la Brigade des Stupéfiants, deux trafiquants en fuite

La Brigade Régionale des Stupéfiants (BRS) de Sédhiou a réalisé une importante saisie dans la nuit du jeudi 11 juin, aux environs de 3 heures 30 minutes. Cinq sacs de chanvre indien, ainsi qu'une moto et un vélo abandonnés par deux trafiquants en fuite, ont été récupérés, selon un communiqué de la Police nationale.



Cette opération fait suite à l'exploitation minutieuse d'un renseignement signalant le transit imminent de convoyeurs par un embarcadère clandestin situé dans la commune de Bona.



Six heures de surveillance et une fuite in extremis



Une surveillance accrue de six heures sur les différents points de passage stratégiques a permis de repérer un individu suspect qui venait d'éteindre le moteur de sa moto à quelques centaines de mètres du dispositif. Localisé par les agents, le suspect a réussi à s'extirper in extremis lors de la tentative d'interpellation.



Dans sa fuite, ses cris d'alerte ont averti un second complice, qui a également réussi à s'évanouir dans la nature en profitant de la densité de l'obscurité, rapporte la même source.



Le ratissage immédiat de la zone a permis de découvrir, dissimulés dans la mangrove, une moto et un vélo de transport. La fouille des sacs en sisal qui y étaient solidement arrimés a révélé la présence de plusieurs blocs de chanvre indien.



Les opérations de pesée légale effectuées dans les locaux du service ont donné les résultats suivants :

Sur la moto : trois sacs d'un poids total de 61 kg (deux sacs de 15 kg et un sac de 31 kg)

Sur le vélo : deux sacs d'un poids total de 30 kg (soit 15 kg par sac)



Le poids total de la drogue saisie s'élève à 91 kilogrammes de la variété dite « verte ».

La marchandise prohibée ainsi que les moyens de transport ont été placés sous scellés. Les investigations se poursuivent activement afin d'identifier et d'interpeller les fugitifs.