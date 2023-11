Nba: Nouvelle lourde défaite pour les Spurs de Wembanyama

Les Spurs de Victor Wembanyama ont été lourdement battus pour la deuxième fois de la semaine, mercredi à New York. San Antonio s'est incliné 126-105 sur le parquet des Knicks.



Victor Wembanyama a souffert pour son premier match dans le mythique Madison Square Garden. Il a ainsi manqué ses sept premiers tirs, et affichait plus d'airballs (2) que de tirs réussis (1/9) à son compteur après les trois premiers quart-temps...



Le no 1 de la draft 2023, qui en était à 6 points au terme du troisième quart, a trouvé un peu de réussite pendant la dernière période pour terminer à 14 points. Egalement auteur de 9 rebonds, le Français a néanmoins terminé avec un différentiel de -25.



Les Spurs s'étaient déjà lourdement inclinés à Indiana lundi (152-111). Ils présentent désormais un bilan de trois victoires et cinq défaites.