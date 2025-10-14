Ndorna : les femmes plaident pour un meilleur accès dans les instances de décision

Renforcer la participation des femmes dans les instances décisionnelles afin qu’elles puissent jouer pleinement leur rôle dans la gestion des affaires publiques et le développement territorial, tel est l’objectif de la journée de plaidoyer organisée ce mardi 14 octobre dans l’arrondissement de Ndorna, département de Médina Yoro Foulah (sud). L’initiative émane du Conseil Sénégalais des Femmes (COSEF), engagé depuis plusieurs années dans la promotion du leadership féminin et l’autonomisation des femmes rurales.



Cette rencontre, qui a réuni autorités administratives, élus locaux et organisations féminines, a été l’occasion pour les participantes de formuler des plaidoyers forts en faveur d’un meilleur accès des femmes au foncier et au financement.



« Les femmes ont besoin de bonnes terres et de financements pour réaliser leurs activités génératrices de revenus. Elles doivent introduire des demandes au niveau des collectivités territoriales et bénéficier du soutien de leurs sœurs conseillères pour obtenir des délibérations à leur faveur », a souligné Madame Fatou Kandé, chargée de projet au COSEF.



Les échanges ont mis en lumière les obstacles auxquels les femmes rurales font face, notamment la difficulté d’accès à la propriété foncière et le manque de moyens financiers pour développer leurs initiatives économiques. Le plaidoyer vise ainsi à impliquer davantage les femmes dans les instances de décision locales afin qu’elles puissent influencer les politiques publiques à leur avantage.



Présent à la cérémonie, le sous-préfet de Ndorna, Amadou Ba, a salué le travail de terrain mené par le COSEF, estimant qu’il a « contribué à l’éveil de conscience et au renforcement de la citoyenneté des femmes rurales ». Le maire de Bourouco, Mamadou Dame Cissé, a lui aussi exprimé sa satisfaction, rappelant que l’implication des femmes dans la gouvernance locale est une condition essentielle au développement durable des collectivités.



À travers cette journée de plaidoyer, le COSEF réaffirme son engagement à accompagner les femmes rurales dans leur quête d’autonomie et de reconnaissance, pour qu’elles deviennent de véritables actrices du changement au sein de leurs communautés.