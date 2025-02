Ndorna : les membres du poste de santé Koulinto vent debout contre le sous-préfet de Ndorna

À Koulinto, dans le département de Médina Yoro Foulah (Kolda), la situation est devenue tendue entre les membres du poste de santé local et le sous-préfet de l'arrondissement de Ndorna. La cause de ce climat de mécontentement réside dans la dissolution du bureau exécutif par le sous- préfet. Une décision qui a provoqué une fracture au sein des acteurs locaux.



Hier, mardi, les membres du comité de développement du poste de santé ont organisé une conférence de presse pour exprimer leur mécontentement, selon Radio Sénégal internationale (RSI). Lors de cette rencontre, ils ont vivement critiqué le comportement de l’autorité préfectorale. Qui, selon eux, a agi de manière unilatérale sans tenir compte des préoccupations des parties prenantes locales. La dissolution du bureau exécutif a semé la discorde et a remis en question la manière dont les décisions sont prises au niveau administratif.



Les membres du poste de santé ont insisté sur l'importance de maintenir une collaboration harmonieuse pour le bien-être de la communauté. Leur prise de position démontre la fracture qui existe désormais entre les acteurs locaux et les autorités préfectorales.



À ce jour, l'autorité préfectorale n'a pas encore réagi publiquement à ces accusations. Et la population attend des éclaircissements sur les raisons exactes de la dissolution du bureau exécutif et sur les prochaines étapes de cette affaire.