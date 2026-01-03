Ndorong : 5 individus, dont 2 femmes, interpellés avec 4 kg de chanvre indien

Le Commissariat d’arrondissement de Ndorong a procédé, dans la nuit du 31 décembre 2025 au 1er janvier 2026, à l’interpellation de cinq (5) individus en possession de quatre (04) kg de chanvre indien, rapporte la Police nationale.



Ces interpellations font suite à l’exploitation d’un renseignement opérationnel faisant état d’un trafic de drogue dans un domicile sis à Sing-Sing. Lors de l'intervention, les éléments ont surpris, dans la chambre suspecte, cinq individus (trois hommes et deux femmes) en train de consommer du chanvre indien, précise la même source.



Par ailleurs, la fouille de la pièce a permis la découverte de 4 kg de chanvre indien dissimulés dans un sac. Les mis en cause ont été placés en garde à vue et l’enquête suit son cours.