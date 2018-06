Né de revendications sociales, le conflit prend une tournure inquiétante.

La région anglophone du Cameroun est le théâtre de violences sporadiques depuis plusieurs mois. Fin 2016, des grèves sur fonds de revendications sociales et économiques, et leur riposte par les autorités paralysent la région. Depuis, des milices séparatistes anglophones et l'armée camerounaise s'affrontent régulièrement.



Suite aux cas d'exactions dénoncés, une équipe de BBC s'est rendue au Nigeria voisin, où de nombreux Camerounais ont trouvé refuge. Reportage de Mayeni Jones. Récit de Raissa Okoi.