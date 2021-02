Nécrologie - Décès du journaliste Marcel Mendy

La presse sénégalaise est endeuillée par le rappel à Dieu du journaliste et écrivain Marcel Mendy. Selon la RFM, il est décédé dans la matinée de ce jeudi, lors de son évacuation à l’hôpital suite à une détresse respiratoire liée à la Covid-19.



Le défunt était journaliste et écrivain, il a écrit plusieurs ouvrages dont le premier, consacré l'itinéraire politique de Me Abdoulaye Wade, Intitulé "WADE et le Sopi, la longue marche".