Nécrologie : Maimouna Kane, première femme ministre tire sa révérence

L’ancienne ministre sous les Présidents Léopold Sédar Senghor et Abdou Diouf Maïmouna Kane est décédée hier-vendredi à Paris, à l’âge de 82 ans. Elle fut d'abord secrétaire d’Etat à la condition féminine et ministre du Développement social sous les régimes des présidents Léopold Sedar Senghor et Abdou Diouf.



Elle a aussi eu à occuper les fonctions d'auditrice à la Cour suprême, de substitut du Procureur de Dakar et conseillère à la Cour d’appel de Dakar.



L’illustre disparue laisse derrière elle cinq enfants.

PressAfrik présente ses condoléances à sa famille et à toute la Nation.