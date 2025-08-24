Nécrologie : Mamadou Kanté, ancien Directeur de la RTS Kolda, n'est plus!

La presse sénégalaise vient de perdre l’un de ses illustres fils. Mamadou Kanté, ancien Directeur de la RTS Kolda(sud) à la retraite, a tiré sa révérence ce dimanche 24 août des suites d’une maladie, plongeant sa famille, ses collègues et tout le Fouladou dans une profonde tristesse.



Figure marquante du paysage médiatique régional, Mamadou Kanté a contribué à l’essor de la Radio Télévision Sénégalaise à Kolda. À travers des émissions phares comme « Parade de la Kolda » et « Repères », il a marqué de son empreinte l’histoire de la station et conquis le cœur de nombreux auditeurs et téléspectateurs.



Son inhumation est prévue ce lundi 25 août à 17h, dans sa ville natale de Kolda. La disparition de ce professionnel chevronné laisse un grand vide dans le milieu de la communication et au sein de la communauté koldoise qui perd un homme de culture et de média respecté.



La rédaction présente ses sincères condoléances à sa famille, à ses proches ainsi qu’à l’ensemble des habitants de Kolda, durement éprouvés par cette perte.