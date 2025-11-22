Nécrologie : Moussa Dramé, correspondant de Sud FM à Sédhiou, s’en est allé

La famille médiatique sénégalaise est plongée dans une profonde tristesse. Moussa Dramé, correspondant de la radio Sud FM à Sédhiou et Directeur de la station Gabou FM, est décédé ce samedi 22 novembre à Dakar, des suites d’une courte maladie. La disparition soudaine de ce journaliste chevronné laisse un immense vide dans le paysage médiatique de la Casamance et du Sénégal.



Figure respectée et voix incontournable de l’information dans le Sud du pays, Moussa Dramé était également reconnu pour son engagement constant dans le processus de paix en Casamance. Par son professionnalisme, son sens de l’écoute et son attachement au dialogue, il a contribué à rapprocher les communautés et à promouvoir une information responsable, équilibrée et tournée vers l’apaisement.



Son décès suscite une vague d’émotion dans toute la région, où il était unanimement apprécié pour sa rigueur, sa simplicité et son dévouement au service public de l’information.



Au moment où ces lignes sont écrites, l’heure de son inhumation n’est pas encore annoncée. La douleur reste vive au sein de sa famille, de ses confrères et de tous ceux qui ont croisé sa route et bénéficié de son humanité.



En cette douloureuse circonstance, PressAfrik présente ses sincères condoléances à sa famille, à ses proches, à ses collaborateurs ainsi qu’à l’ensemble des professionnels des médias.

Que la terre de la Casamance, qu’il a tant servie, lui soit légère.