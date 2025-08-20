Nécrologie : décès de l'ancienne députée Fanta Sall

La classe politique est en deuil. L’ancienne députée Fanta Sall, est décédée ce mercredi 20 août, a-t-on appris de ses proches.
Selon son frère qui a donné l’information, Mme Sall était malade. Native de Koungheul, Fanta Sall était connue pour son engagement politique et son implication au sein de l'Alliance pour la République (APR)
