PRESSAFRIK.COM , L'info dans toute sa diversité (Liberté - Professionnalisme - Crédibilité)
Nécrologie : l'ancien lutteur Robert Diouf est décédé
L'ancienne gloire de la lutte sénégalaise, Mohamed Ndiaye, aussi connu sous le nom de Robert Diouf, est décédé ce vendredi, des suites d'une longue maladie. Né le 3 février 1942 au Sénégal, il a marqué l'histoire de ce sport.
 
En son temps, il a remporté la médaille d'or des Championnats d'Afrique de lutte libre en 1969, ainsi que la médaille d'argent en lutte gréco-romaine en 1971. Robert Diouf a également représenté le Sénégal aux Jeux olympiques de Munich en 1972 (en lutte libre) et à ceux de Montréal en 1976 (en lutte libre et gréco-romaine).
 
Né catholique, Robert s'est converti à l'islam en 1977, au faîte de sa gloire, et a pris le prénom de Mohamed Ndiaye.
 
Il était également un encadreur généreux qui a accompagné l'ascension de Manga 2, qui deviendra le Roi des arènes. Il faisait aussi partie du staff technique du grand champion Yékini. En dehors de la lutte, Robert Ndiaye a été entraîneur de self-défense et de judo durant de longues années à la police nationale.
Vendredi 29 Août 2025


