Nécrologie : le père d’Amara Diouf est décédé

L'international sénégalais Amara Diouf est en deuil. Son père et formateur, Hady Diouf, est décédé ce jeudi 12 décembre 2024 à Pikine, selon des sources proches de la famille. L’inhumation est prévue ce vendredi, après la prière de 14 heures.



Hady Diouf a marqué le football sénégalais en jouant pour plusieurs clubs, notamment les Niayes (devenu AS Pikine), l'ASFA, et la Sonacos de Diourbel. Sa carrière l’a également conduit dans les championnats mauritanien, qatari et tunisien.



Fondateur du centre de formation FC Solar, Hady Diouf a contribué à l’émergence de nombreux talents, dont son fils Amara Diouf, qui s’est distingué en remportant la Coupe d’Afrique des Nations (CAN) U17 avec le Sénégal.