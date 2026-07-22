Nécrologie : le professeur Magueye Kassé est décédé ce mercredi 22 juillet à Hôpital principal de Dakar

Le professeur Magueye Kassé est décédé ce mercredi 22 juillet 2026 à Hôpital principal de Dakar, selon une source proche de sa famille. Il était Professeur des Universités au Département de Langues et Civilisations Germaniques, Faculté des Lettres et Sciences Humaines, de l'Université Cheikh Anta Diop de Dakar (UCAD).
Plus de détails à suivre…
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