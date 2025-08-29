Nécrologie : rappel à Dieu à Touba de Sérigne Thierno DIAW

La communauté Mouride en deuil avec le rappel à Dieu, à Touba, de Sérigne Thierno DIAW, fils et Khalif de Sérigne Ahmadou DIAW Pakha. Sérigne Thierno DIAW, fut un guide religieux, un homme de foi et de droiture, qui n’a cessé d’incarner et de transmettre les valeurs du mouridisme à ses disciples. Sa vie fut consacrée au service de Dieu, de l’Islam et de la communauté.



Sérigne Ahmadou DIAW Pakha, était également un grand serviteur de Khadimou Rassoul, faisait partie des illustres Cheikh de Sérigne TOUBA. Il est connu entre autres, pour avoir conseillé à Sérigne Fallou MBACKÉ, durant son règne, de demander aux fidèles de venir célébrer le Grand Magal à Touba. Jusque-là, chacun le célébrait dans sa propre demeure. Depuis ce jour historique, grâce à cette recommandation inspirée, le Magal est devenu une célébration commune à Touba, symbole d’unité et de fidélité au message de Cheikhoul Khadim.



La proximité entre Sérigne Fallou MBACKÉ et Sérigne Thierno DIAW témoigne de la solidité de leur relation. En effet, pour sceller davantage ce lien, Sérigne Fallou donna en mariage deux de ses filles à Sérigne Thierno DIAW : une première, rappelée à Dieu très tôt, puis une seconde qui demeure jusqu’à présent dans la maison familiale. Ce geste illustre la confiance, l’affection et la considération mutuelles entre ces deux figures emblématiques du mouridisme.

