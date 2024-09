Néo -opposants de quoi avez-vous peur ?

Incroyable la broncha irascible soulevée contre la dissolution par les Opposants.0, qui ont l’adresse de leur partis et mouvements uniquement sur les réseaux sociaux.

De quoi se plaignent t ils en réalité? D’une dissolution somme toute banale, évidente et attendue, l’ordre normal et naturel des choses et la suite unique et logique de l’après élection présidentielle?

Au lieu de s’en réjouir parce qu’enfin le Président Diomaye leur permet d’exister politiquement en ouvrant la conquête du suffrage universel, la seule caution de légitimité politique, les voilà qui se renfrognent dans une réluctance puérile à la limite pusillanime.

Oui, en réalité, ils ont peur; peur de ne pouvoir aller aux élections législatives seul, faute de structures politiques viables, de militants identifiés et de discours scientifiquement éprouvé.

Ils ont vu la marrade vécue par beaucoup de candidats à l’élection présidentielle avec des scores frôlant l’inanité électorale et qui en a contraint beaucoup, à l’aphasie politique depuis lors.

Oui messires les Néo-Opposants, vous avez PEUR de vous mesurer, de tester votre poids électoral et votre audience politique. C’est pourquoi au lieu de vous réjouir de la dissolution, vous la calomnier.

Il ne sert à rien de claironner avec beaucoup de bruits votre irritation, prenez d’assaut l’assemblée nationale et imposez la vraie DPG au Premier ministre. L’échéance du 17 novembre approche, et vous n’avez ni la montre, ni le temps.

C’est le moment de présenter enfin votre Programme et Projet, et surtout, au delà de vos seules personnes, les ressources humaines qui vous entourent et qu’on ne voit jamais.

©️ Amadou Ba Pastef