"New Deal Technologique" : un investissement de 1.105 milliards de FCFA pour accélérer la transformation numérique du Sénégal

Le coût total du projet "New Deal Technologique" a été fixé à 1.105 milliards de francs CFA. Selon M. Diaby, 950 milliards de francs CFA ont déjà été identifiés dans le budget global. Sur ce montant, 800 milliards de FCFA sont alloués dans l’Agenda national de transformation (ANT) Vision 2050. Un plan stratégique qui vise à moderniser les infrastructures et à promouvoir le développement numérique du pays. En outre, 150 milliards de FCFA proviennent de financements privés, déjà disponibles pour la réalisation du projet.



Le "New Deal Technologique" s'articulera autour de 12 programmes prioritaires, auxquels s'ajouteront 50 projets clés, planifiés pour la période 2025-2029. Cette stratégie ambitieuse vise à renforcer la compétitivité du Sénégal à travers une accélération de sa transformation numérique. L’objectif est de faire du pays un modèle en matière de digitalisation, en mettant en place des infrastructures adaptées et en favorisant l'accès des citoyens aux nouvelles technologies.