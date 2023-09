New York : Macky Sall revient sur les remous au sein de BBY après le choix de Amadou Ba

A New York où il participe à l’assemblée générale de l’ONU, le Président Sall a accordé un entretien à RFI et France24. Entretien dans lequel il évoque les remous au sein de BBY suite au choix du Premier ministre comme candidat de la majorité à la présidentielle de 2024. Macky Sall évoque également les chances de son candidat.



« Je ne peux pas fracturer la coalition que j’ai mise en place, entretenue depuis 12 ans. Je reste le président de la coalition, je reste le président de mon parti jusqu’à nouvel ordre. Et c’est normal qu’il ait des résistances. Au bout du compte, nous avons vu le processus d’alignement, et finalement d’acceptation. Il y a encore deux ou trois qui pense qu’ils doivent être candidat, mais c’est leur liberté, c’est leur droit. Il y aura avant le dépôt des candidatures les discussions qui permettront finalement d’arriver vers une convergence totale », a déclaré Macky Sall.



Pour ce qui est du candidat de la coalition BBY, Macky Sall soutient qu’Amadou Ba a des soutiens de taille. « Amadou Ba est le candidat d’une majorité. Certes, son poids personnel va jouer, mais il part avec l’atout que les autres n’ont pas. C’est d’avoir une majorité qui le soutient. Il a le soutien du Président, qui est un acteur politique. Et donc tout cela mis sur la balance doit pouvoir l’aider à battre ses adversaires », dit-il.