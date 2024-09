New York, Milan, Barcelone, Marseille et Lyon : la compagnie suspend ses lignes vers New York, Milan, Barcelone, Marseille et Lyon dans les prochains jours

La compagnie Air Sénégal semble être dans une zone de trouble. D'après des informations de radio France internationale (RFI) dans son édition de ce matin (journal 07 TU de ce jeudi 19), la compagnie aérienne sénégalaise a suspendu ses lignes vers New York. Et dans quelques jours informe le média français, ce sera autour des lignes qui relient Dakar à Milan, Barcelone, Marseille et Lyon, seule la ligne vers Paris reste opérationnelle. Cependant les lignes vers l'intérieur du continent africains restent maintenues.

Ces décisions traduisent la mauvaise santé financière de la compagnie aérienne sénégalaise. D'après toujours, les informations du média français le trou financier de l'entreprise est estimé à 150 millions de dollars.



L'Etat du Sénégal, depuis des décennies n'a pas réussi à mettre en place une compagnie aérienne pérenne et qui résiste aux "aléas du ciel"; Avant Air Sénégal, il y a eu respectivement Air Sénégal international, Sénégal Air Line. Dans l'antre de toutes ces compagnies c'est la gestion qui était mise en cause.