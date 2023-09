New York : forte mobilisation de 1 million march for Sénégal contre Macky Sall

Le président Macky Sall est arrivé depuis dimanche à New York où il doit prendre part à l’Assemblée générale des Nations Unies. Le groupe de discussion dénommé 1 million marche for Sénégal a fait une forte mobilisation contre le chef de l'Etat. Sur les images publiées sur la page Facebook, on peut voir de nombreux compatriotes, munis de pancartes scander "Macky Sall assassin la France complice". Des images des violentes manifestations qui au causé plus d'une vingtaine de morts ont été projetées sur des écrans géants. Regardez...

Salif SAKHANOKHO

