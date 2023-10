Newcastle – PSG : tensions naissantes entre Luis Enrique et Mbappé ?

« Je suis le premier et dernier responsable du résultat d’aujourd’hui ». Luis Enrique, hier soir en conférence de presse, a tout fait pour endosser seul la culpabilité de la terrible performance du PSG sur la pelouse de Newcastle (1-4).



Une manière de protéger ses joueurs sans doute, mais un peu trop visible pour que les Parisiens échappent à la critique, et notamment Kylian Mbappé auteur d'un match particulièrement raté. Signe que tout ne tourne pas rond autour du crack de Bondy.



En raison d'une condition physique insuffisante après la préparation tronquée de l'été suite à son bras de fer ? Peut-être pas seulement...



Un désaccord dans les consignes ?

En effet, l'Equipe dessine dans son édition du jour les prémices de désaccords entre Kylian Mbappé et Luis Enrique. Pointant du doigt un Mbappé qui s'est « lourdement trompé de rôle » en endossant, une fois encore, un « costume de meneur qui réclame les ballons dans les pieds » plutôt que l'attaquant de rupture que l'on connaît, le quotidien doute que ce choix provienne des consignes de Luis Enrique. Avec pour preuve les recadrages du coach espagnol durant la rencontre. « Ce n'était pas l'impression que le technicien espagnol dégageait, hier, lorsqu'il l'exhortait à investir davantage le dos de la défense de Newcastle ». De recadrage en vue ?



Onze Mondial