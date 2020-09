Newcastle : Steve Bruce cartonne la VAR

Un nul inespéré pour Newcastle. Menés jusque dans le temps additionnel, les Magpies ont arraché un match nul contre Tottenham au bout du bout grâce à un penalty de Callum Wilson (90e+7). Si l'égalisation tardive a fait plaisir à Steve Bruce, l'entraîneur, la manière ne l'a pas enchanté : en effet, une main involontaire d'Eric Dier dans la surface, revue par la VAR, a été sifflée.



Et il l'a fait savoir en conférence de presse d'après match : « ça a tourné en notre faveur aujourd'hui. Mais peut-être devrions-nous interroger ces nouvelles règles et qui les crée. Je pensais que VAR interviendrait pour quelque chose d'évident. Mais là, c'est ridicule. Je n'en suis pas un grand amateur. C'est un non-sens. Nous l'avons vu un ridicule hier avec Everton et nous l'avons vu un tout aussi ridicule aujourd'hui. Je devrais être heureux mais je ne peux pas dire que je suis d'accord avec ça ».



footmercato