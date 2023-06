Neymar fait le forcing pour revenir au Barça, le Portugal rend honneur au sauveur Cristiano Ronaldo

Le Brésilien rêve toujours de retourner au FC Barcelone, Cristiano Ronaldo a marqué les esprits pour sa 200e sélection, et Jack Grealish assume les festivités avec Manchester City, retrouvez dans votre revue de presse Foot Mercato les dernières informations de la presse sportive européenne.



«Neymar insiste pour revenir au Barça»



En Espagne, du côté de la Catalogne, Xavi continue de mettre la pression pour le mercato. C’est ce que rapporte Sport dans son édition du jour.



En effet, le coach du Barça aurait interrompu ses vacances pour faire une réunion avec sa direction et les membres du club chargés du recrutement pour savoir comment ce dernier allait évoluer. D’ailleurs, il y en a un qui force pour se faire recruter par le FC Barcelone, c’est Neymar.



C’est ce qu’explique Sport ce mercredi. «Neymar insiste pour revenir au Barça», titre le quotidien. Pourtant il y a quelques jours, Xavi excluait son retour. Sa signature est un cas «difficile», d’après Sport, car pour pouvoir signer il devrait arriver sans indemnité de transfert.



Or, il est toujours sous contrat avec le PSG qui lui laisse la liberté de négocier pour son avenir, mais qui compte bien le vendre.



«Ronaldo jusqu’au bout»



Cristiano Ronaldo a encore sauvé la sélection lusitanienne. Pour sa 200e cap, il a inscrit son 123e but sous les couleurs du Portugal, le seul de la rencontre de ce mardi soir contre l’Islande.



Pour Record, ce n’est plus Ronaldo, c’est le «Roinaldo» ! Et c’est lui qui a offert sa 4e victoire de suite à la Seleção, avec un but à la 89e minute.



«Ronaldo jusqu’au bout», résume bien O Jogo de son côté. D’ailleurs, avec ces 3 points le Portugal conforte sa première place dans le groupe J. Enfin, pour A Bola, Ronaldo est tout simplement «éternel».



Les aveux de Grealish !



En Angleterre, Jack Grealish continue de faire la Une des journaux ! Le milieu de Manchester City a été l’un des joueurs les plus en vue durant les festivités. Souvent aperçu dans un état second, il a été notamment rappelé à l’ordre par son sélectionneur Gareth Southgate, mais il assume, comme le rapporte le Daily Express ou encore le Daily Mirror.



«Je ne m’assiérais jamais ici et te mentirais en te disant : 'ouais, je ne bois pas et je ne fais pas la fête’. Parce que je le fais, mais il y a tellement de gens qui viendront ici et te diront : 'je ne bois pas, je ne fais pas ceci, je ne fais pas cela 'et ils le font».



The Times rapporte aussi les propos de Grealish, qui réfute toutefois être arrivé saoul au rassemblement de l’équipe d’Angleterre. «J’avais un peu la gueule de bois mais je n’étais pas ivre ou quoi que ce soit. Je suis venu au camp avec les autres gars, on a dormi puis on s’est réveillé et on s’est entraîné mercredi.»