Neymar n'entre pas dans le budget du Barça

Alors que Neymar fait le premier pour revenir au Camp Nou, le PSG prépare une offre de prolongation, avec une revalorisation salariale, pour que le Brésilien reste à Paris au moins jusqu'au Mondial 2022, au Qatar.



Parallèlement, le FC Barcelone a sorti la calculatrice pour s'assurer que le retour du Brésilien est réellement une possibilité ou juste un fantasme. Et la réalité, c'est que l'incorporation de Neymar est irréalisable, au moins financièrement.



Selon 'Marca', Neymar n'entre pas dans le budget du FC Barcelone. Les 35 millions d'euros nets par saison déséquilibreraient l'échelle salariale 'culé'.



Aussi, le Barça sait que le PSG ne négociera pas pour Neymar et qu'il ne le laissera pas partir à moins de 222 millions d'euros, soit la somme que les Parisiens avaient dépensé pour attirer le Brésilien en 2017.



Pour pouvoir dépenser une telle somme, le Barça devrait se séparer de plusieurs joueurs comme Rakitic, Dembélé et Coutinho. De plus, le retour de Neymar hypothèquerait les chances de voir Griezmann et De Ligt rejoindre les Catalans. Une opération bien trop coûteuse.