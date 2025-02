Neymar pré-convoqué avec le Brésil

Neymar bientôt de retour sous la tunique de Seleção ? Un an et demi après son dernier match face à l’Uruguay, en éliminatoires de la Coupe du Monde (défaite 2-0, le 18 octobre 2023), la star auriverde vient d’être pré-convoquée par son sélectionneur Dorival Junior.



L’attaquant de 33 ans fait partie des 52 joueurs retenus, en attendant la liste définitive du sélectionneur pour les deux rencontres de qualification à la Coupe du Monde face à la Colombie, le 21 mars, puis face à l’Argentine, cinq jours plus tard. On retrouve notamment les Lyonnais Lucas Perri et Abner, le Lillois Alexsandro, le Monégasque Vanderson ou encore le Strasbourgeois Andrey Santos. Le Marseillais Luis Henrique n’est en revanche pas présent.

Avec Footmercato.