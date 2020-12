Neymar se met le Brésil à dos, la Juventus a déjà bouclé sa première recrue

La fête est finie pour Neymar



Neymar fait toujours parler à propos de son fantasque réveillon. Ce jeudi, il fait les gros titres de L'Équipe qui évoque « une bronca pour Neymar ». Car selon le journal, la polémique enfle au Brésil, autour de la soirée de la star du PSG. Les violentes critiques pleuvent sur lui au Pays, comme le prouvent les déclarations des journalistes et consultants relayés par L'Équipe. « Neymar est tout petit face aux choses importantes », lance Walter Casagrande, ancien attaquant des Corinthians. Même son de cloche avec les mots de Juca Kfouri, un éditorialiste brésilien : « sa fête montre que Neymar est irresponsable socialement ». Les critiques contre le joueur se multiplient et, pour l'instant, le soufflet ne semble pas près de retomber... Cependant, on apprend dans l'édition du jour de O Estado de São Paulo que la fête pourrait bien être annulée ! Face à la polémique, qui ne désemplit pas depuis plusieurs jours, Neymar aurait décidé d'annuler l'événement. C'est en tout cas ce qu'ont affirmé les attachés de presse du joueur.





La Juve s'offre un milieu de 19 ans



On part maintenant du côté de l'Italie, où la Juve s'active déjà pour son mercato hivernal. La Vieille Dame « rajeunie » titre La Gazzetta dello Sport, qui remarque que le club turinois met l'accent sur la jeunesse. Le journal au papier rose affirme que la Juventus avance à toute vitesse avec le Genoa sur le dossier Nicolò Rovella, et qu'elle fait un nouvel investissement pour l'avenir. Cela fait aussi la couverture de Tuttosport, ce jeudi. « Jeune Juve, voici Rovella », écrit le quotidien transalpin, qui ajoute que l'opération est en train de se conclure, et que le milieu de 19 ans restera au Genoa en prêt, au moins jusqu'à la fin de saison.



Mourinho et Tottenham sont furieux



De l'autre côté de la Manche, la presse s'enflamme encore sur un report de match. La rencontre entre Fulham et Tottenham, qui devait se jouer hier, a été reportée. Il s'agit du troisième match de championnat dont la date est repoussée, après Everton-Manchester City et Newcastle-Aston Villa. Dans la dernière revue de presse, nous vous parlions justement de cette affiche entre les Toffees et les Skyblues, dont le report n'avait été annoncé que quelques heures avant le coup d'envoi. Même fonctionnement pour ce match entre Fulham et Tottenham, ce qui a le don d’agacer les Spurs et leur entraîneur José Mourinho, comme le rapporte The Sun. Ce jeudi, ils demandent eux aussi des réponses à la Premier League. C'est également ce que montre The Daily Telegraph qui décrit le manager de Tottenham comme « furieux d'avoir appris la décision à la dernière minute ». Alors que la ligue anglaise campe sur ses positions et semble contre toute idée de pause dans la saison pour éviter une trop grande propagation du virus au sein des effectifs.