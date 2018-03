Neymar sera opéré samedi : Son médecin prévoit "jusqu'à trois mois" de convalescence

Le Brésilien Neymar, joueur vedette du Paris SG, blessé dimanche dernier lors du match contre l'OM, est arrivé tôt ce jeudi à Rio de Janeiro en provenance de Paris et est immédiatement reparti en jet privé pour une destination inconnue, a annoncé l'attaché de presse de la Seleçao.



Neymar doit subir une opération d'une fissure osseuse au pied qui aura lieu à Belo Horizonte, dans le sud-est, a précisé Vinicius Rodrigues, se disant "sûr à 99 %" que ce serait samedi, soit à un peu plus de 100 jours de la Coupe du monde en Russie...



Neymar va être opéré du pied samedi et sa récupération "prendra entre deux mois et demi et trois mois", a de son côté déclaré le médecin de la Selecao, Rodrigo Lasmar. Soit entre 75 et 90 jours... Le compte à rebours est lancé.



Nouvel Obs