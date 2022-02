Ngagne Niang vole des bijoux en or de son voisin et se rend dans une auberge avec des filles

Ngagne Demba Niang est un personnage particulier. Il a attendu le départ du couple Fatou Kiné Fall et Serigne Mbacké Seck à Kaolack, pour défoncer leur appartement. Il a emporté des bijoux en or, deux sacs de riz de 50kg, des tissus, des perruques de cheveux naturels et divers autres bien appartenant au couple. Après cela, il est allé confier le butin à sa nouvelle colocataire.



Une fois à Dakar, des témoins ont dit au couple avoir aperçu le prévenu en compagnie d’autres individus qui chargeaient les bagages dans un véhicule dans la nuit des faits. Sachant qu’il a été signalé Ngagne Niang prend la clé des champs.



D’après « Les Echos », une perquisition a été faite là où il avait déménagé. C’est ainsi que les biens qu’il avait subtilisés ont été retrouvés. Il a été interpellé en train de faire la bamboula dans une auberge en compagnie de deux filles. Interrogé, il a nié les faits sans convaincre le juge des Flagrants délits de Dakar où il a été attrait mardi, d’autant que, par le passé, il a été condamné à deux reprises pour abus de confiance et escroquerie.



Par rapport au préjudice que le couple a subi, Fatou Kiné Fall liste des bijoux en or estimés à 900.000 Fcfa, des perruques, un lit ainsi que des matelas, trois Getzner, 6 voiles etc. Le parquet a requis 2 ans ferme contre lui.



Ngagne Demba Niang a été condamné à 3 mois ferme et à payer à titre de dédommagement la somme de 500.000 Fcfa à la victime.