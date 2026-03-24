Ngor : Un ancien ministre déféré ce mardi pour conduite en état d’ivresse

Ancien ministre conseiller spécial en Tic, El Hadj Abdou Aziz Mbaye a été déféré ce mardi 24 mars «pour conduite d’un véhicule en état d’ivresse et mise en danger de la vie d’autrui» et risque un mandat de dépôt, selon les informations de Seneweb.



A l’origine de cette affaire, hier, lundi 23 mars, alors qu’il revenait d’un restaurant, M. Mbaye aurait violemment percuté la chaussée, provoquant l’éclatement de l’un des pneus de sa voiture. Dans la foulée, il a été interpellé par la gendarmerie de Ngor (département de Dakar), qui l’accuse de conduite en état d’ébriété.



Informé de cette affaire par le rapport de la gendarmerie, le procureur de la République près le tribunal de grande instance de Dakar a ordonné sa conduite au parquet.