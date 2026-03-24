Tribunal de Dakar : le procès de Ndella Madior Diouf et ses coaccusés renvoyé au 28 avril 2026

La Chambre criminelle du tribunal de Dakar a reporté, une nouvelle fois, au 28 avril 2026 le procès de Ndella Madior Diouf, directrice de la pouponnière Keur Yeurmandé, et ses quinze (15) co-accusés. Cette décision a été prise ce mardi 24 mars, dès que le dossier a été appelé, alors que la tenue de ce procès avait été décidée le mardi 13 janvier.



Déjà, le 09 décembre 2025, lors de la première comparution, le juge avait renvoyé le dossier, après que les avocats de la directrice ont engagé une demande de libération provisoire pour leur cliente. Celle-ci est en détention depuis son placement sous mandat de dépôt en décembre 2023, soit plus de deux ans de détention provisoire.



Les seize (16) accusés répondront aux chefs d'accusation de "traite de personnes, exercice illégal de la fonction de médecin, privation d’aliments ou de soins ayant entraîné mort sans intention de la donner, mise en danger de la vie d’autrui, non-assistance à personne en danger, obtention indue de certificat aux fins d’inhumation, infraction aux lois sur les inhumations, homicide involontaire, non-déclaration de naissance et complicité de ces chefs".