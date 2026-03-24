Fin du programme suivi par les services du FMI : le Mali valide sa stabilité macroéconomique

La direction du Fonds monétaire international (FMI) a officiellement validé le dernier examen du Programme suivi par les services (PSS). Malgré un environnement complexe, le FMI souligne que « la mise en œuvre du programme a été solide », le Mali ayant atteint l'ensemble de ses objectifs de réformes.
Points clés de la situation économique
Après une fin d'année 2025 marquée par des baisses de production aurifère et des chocs sécuritaires, «l'économie devrait se renforcer davantage en 2026» grâce au redressement du secteur minier. Le budget 2026 respecte le plafond de «déficit budgétaire conforme au plafond de 3 % du PIB fixé par l'UEMOA». L'inflation, quant à elle, reste maîtrisée à moins de 3 %.
Selon le communiqué du Fmi, les autorités maliens ont respecté leurs engagements de reddition de comptes, notamment par la publication de rapports détaillés sur «l’utilisation transparente des décaissements de la Facilité de crédit rapide du FMI d’avril 2025 ».
Le FMI encourage le Mali à maintenir une gestion rigoureuse, particulièrement face à la hausse des cours de l'or et du lithium. Il est recommandé d'éviter les politiques dépendantes du secteur minier afin de « préserver les ressources pour l'investissement public et la protection des ménages vulnérables ». Les services du FMI saluent «des résultats remarquables» qui favorisent une stabilité macroéconomique durable pour le pays.
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