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Burkina Faso : Le FMI salue la résilience économique et débloque de nouveaux financements

Malgré un contexte sécuritaire et humanitaire marqué par de profonds défis, le Burkina Faso franchit une étape dans ses relations avec les institutions financières internationales. Le Conseil d'administration du Fonds Monétaire International (FMI) a validé la quatrième revue de l'Accord au titre de la Facilité Élargie de Crédit (FEC). L'appui financier total, au titre de la Facilité Élargie de Crédit (FEC) et la Facilité pour la Résilience et la Durabilité (FRD) s'élève à environ 96 milliards de FCFA.



Burkina Faso : Le FMI salue la résilience économique et débloque de nouveaux financements
Un soutien financier immédiat et renforcé

Cette décision permet le décaissement immédiat d'environ 33,2 millions de dollars (24,08 millions de DTS), environ 20,2 milliards de FCFA pour soutenir la balance des paiements. Parallèlement, le FMI a approuvé un nouvel accord au titre de la Facilité pour la Résilience et la Durabilité (FRD), d'un montant d'environ 124,3 millions de dollars environ 75,8 milliards FCFA. Ce nouveau programme, s'étendant jusqu'en septembre 2027, vise spécifiquement à renforcer la résilience du pays face aux chocs climatiques et à stabiliser ses équilibres extérieurs sur le long terme.

Des indicateurs au vert malgré les crises

Le rapport du FMI souligne une performance « solide » du programme économique. Le Burkina Faso affiche une croissance du PIB réel estimée à 5,0 % pour 2025, portée par le dynamisme du secteur minier. L'inflation, quant à elle, a été ramenée en territoire négatif (-0,5 % en 2025) grâce à la déflation des prix alimentaires, avant une stabilisation prévue à 2,0 % à moyen terme. La gestion budgétaire est jugée rigoureuse : le déficit public est contenu à 4,0 % du PIB pour 2025, grâce à une mobilisation efficace des recettes minières et une maîtrise des dépenses salariales. Le risque de surendettement reste qualifié de « modéré ».

Priorité au climat et à la gouvernance

Le nouveau volet « Résilience » (FRD) se concentre sur le financement des risques de catastrophe, l'intégration des enjeux climatiques dans la gestion des investissements publics, la résilience des infrastructures et des services publics et la mobilisation de la finance verte et des données climatiques.
 les autorités burkinabè ont réaffirmé leur engagement envers la transparence et la lutte contre la corruption, tout en poursuivant les investissements prioritaires dans la sécurité et le social. Le FMI appelle désormais la communauté internationale à maintenir un soutien financier à la hauteur des ambitions de développement du pays.
 
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Fodé Bakary Camara

Mardi 24 Mars 2026 - 16:08


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