Ngouda Fall Kane appelle l’Etat à « dépolitiser l’administration financière »

L’expert financier, Ngouda Fall Kane, analyse la situation politique du Sénégal. L’ancien président de la Cellule national de traitement des informations financières (Centif) invite l’Etat à « dépolitiser l’Administration financière».



L’ancien cadre de l’Etat, Ngouda Fall Kane déclare qu'il «est souhaitable que l’Etat parvienne à dépolitiser l’Administration en général et l’Administration financière en particulier. C’est une forte demande des Sénégalais».



Il est d’avis que : «le mérite adossé sur la loyauté, la sincérité, l’expérience et la compétence, doit prévaloir sur le raccourci facile et sans obstacles qui est la politique politicienne».



Enfin, conclut-il dans les colonnes de L’Observateur, «ma seule préoccupation, c’est d’être un militant constant d’un Sénégal nouveau, d’un Sénégal de paix, de prospérité, d’espoir et d'espérance. Faire de la politique rien que de la politique toujours de la politique est un frein au développement économique et social d’un pays ».