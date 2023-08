Ngouda Mboup va traduire Abba Mbaye devant la justice

La révélation est faite par le député de Tawaxu Sénégal, Abba Mbaye. Ngouda Mboup reçoit 1,5 million de la part de Yewwi chaque mois. Ce que le concerné vient de contester à travers un post sur sa page Facebook, avant d’annoncer une saisine de la justice pour rétablir son honneur.



« En ma qualité de consultant, j’ai toujours travaillé à la sueur de mon front de par mon expertise et mes recherches. Chaque centime et bien que je possède a une origine totalement licite. En toute probité morale et intellectuelle, j'ai travaillé avec des entreprises, des ONG, d’hommes d'affaires, des politiques sans distinction de leur coloration politique, etc.Face aux mensonges grotesques et de nature manifestement diffamatoires d'Abba MBAYE de Taxawu Sénégal sur ma personne, j'ai décidé de saisir la Justice pour rétablir mon honneur », a posté M. Mboup.