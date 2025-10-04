Nguékhokh : deux morts et 21 blessés dans un accident sur la RN1

Deux (2) personnes âgées de 14 et 22 ans ont trouvé la mort hier vendredi dans la soirée dans une collision entre un camion plateau et un véhicule de transport en commun de type « Ndiaga Ndiaye » à la sortie de Nguékhokh, sur la route nationale 1 en direction de Mbour, selon des sources sécuritaires.Le choc, survenu à l’entrée de la commune, a également fait 21 blessés dont 15 grièvement atteints et 6 légèrement touchés, indique Aps. Les deux corps sans vie ont été déposés à la morgue de l’hôpital Thierno Mouhamadou Mansour Barro de Mbour.Une enquête a été ouverte.