Nguékhokh : un ancien policier retrouvé pendu dans sa chambre

Khalifa Babacar Sy, connu sous le nom de Mbaye Sy, ancien policier et agent immobilier, a été retrouvé pendu dans sa chambre hier, lundi. La découverte macabre a eu lieu à Nguékhokh dans le département de Mbour, sur la petite côte.



En effet, le corps sans vie du septuagénaire a été découvert par la première femme de la victime après la prière de l'aube. La vieille dame monte pour voir son mari après avoir fait le constat qu’il n’été pas descendu pour aller travailler. A sa grande surprise, elle tombe sur un corps inerte, adossé au mur, avec un morceau de tissu « Légèrement » noué autour du cou. Elle alerte aussitôt ses voisins et les membres de sa famille, informe « L’Observateur.



Les circonstances de son décès alimentent des rumeurs et plusieurs proches et témoins soulèvent l'hypothèse d'un assassinat déguisé en suicide.



La brigade de gendarmerie de Nguékhokh ainsi que les sapeurs-pompiers de Mbour ont été alertés par les riverains, une fois sur place le médecin légiste procède à des prélèvements pour éclaircir les circonstances du décès.



La position du nœud dont les extrémités du tissu ont été attachées à la grille de la fenêtre par l'extérieur, rend improbable l'acte de suicide. De plus, plusieurs témoins et proches doutent qu'un homme de sa forte corpulence puisse s'être donné la mort avec une méthode aussi précaire.



Le médecin légiste de l'hôpital de Mbour a procédé à des prélèvements. Pour l'heure, la brigade de gendarmerie de Nguékhokh n'a pas officiellement confirmé la thèse du suicide. L'attente des résultats de l'autopsie est cruciale pour déterminer la vérité sur les circonstances exactes de ce drame, rapporte le quotidien d’information.



L'enquête s'oriente vers une piste criminelle, d'autant plus que l'homme d'affaires aurait été victime d'un cambriolage à main armée tout récemment, au cours duquel environ 3 millions de FCFA auraient été dérobés. Mbaye Sy laisse derrière lui deux veuves et une fille.