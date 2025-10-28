Réseau social
Niaga (Sédhiou) : un cultivateur amputé après avoir sauté sur une mine antipersonnel



Un drame s’est produit dimanche soir, dans la commune de Niaga, région de Sédhiou (sud). Un cultivateur de 35 ans a gravement été blessé après avoir marché sur une mine antipersonnel.

Selon les informations rapportées par la Rfm, l’accident a eu lieu alors que l’homme revenait de son champ d’arachide. Il avait fait un détour par la forêt pour cueillir des fruits sauvages lorsqu’il a déclenché l’engin explosif.

Victime de blessures critiques, il a été évacué en urgence vers l’hôpital régional de Kolda, dans le sud du pays. Malgré les soins prodigués, son état a nécessité une amputation de la jambe, intervenue le lundi.
Mardi 28 Octobre 2025 - 13:13


