"Niakhtou national" : le rassemblement au Sacré-Cœur 3 interdit, le Préfet invite le collectif aux discussions

Le Préfet du département de Dakar a opposé un refus à la demande d'organisation d'un rassemblement du « Collectif Niakhtou national », prévu initialement ce samedi 08 novembre 2025 au terrain de Sacré-Cœur 3, en face de la VDN. La raison principale avancée est la crainte de « troubles à l'ordre public » et de « perturbations notables de la circulation ».



Cette décision, officialisée par un communiqué adressé aux organisateurs, fait suite à un « examen approfondi du dossier » et s'appuie sur un « rapport d'enquête établi par les services compétents ». Les autorités estiment que la tenue de l'événement à cet endroit précis présente des risques qu'elles ne peuvent cautionner.



Dans une démarche de conciliation, l'administration avait pourtant proposé une solution alternative aux responsables du collectif. « Une proposition de délocalisation de la manifestation vers un autre site a été formulée », indique le communiqué, précisant que les organisateurs avaient initialement fait preuve d'ouverture sur cette éventualité.



Cependant, cette piste de compromis n'a pas abouti. Les porteurs du projet ont finalement « choisi de maintenir la tenue de la manifestation au lieu initialement prévu », une insistance qui a conduit à la décision définitive de rejet.



Malgré cet interdit, la Préfecture ne ferme pas complètement la porte. Elle affirme « demeurer ouverte à une discussion constructive afin de convenir d'un autre lieu ».



L'objectif affiché reste de parvenir à un équilibre entre le « libre exercice » du droit de manifestation et « la sauvegarde de l'ordre public ».

