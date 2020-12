Nice: Patrick Vieira limogé

Patrick Vieira ne va pas résister à la nouvelle défaite de Nice face au Bayer Leverkusen (2-3), jeudi. L'entraîneur va être démis de ses fonctions et ne dirigera pas l'entraînement prévu ce vendredi, à 11h.



Les dirigeants vont rencontrer les joueurs au centre d'entraînement avant la séance, qui sera dirigée par Frédéric Gioria et Adrian Ursea. Les deux adjoints devraient assurer un court intérim. Les dirigeants ont déjà commencé leurs recherches pour lui trouver un successeur et ont plusieurs noms en tête.



RMC Sport