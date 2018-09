Nicolas Dupuis défie Aliou Cissé : « je connais les faiblesses du Sénégal »

« Je connais les faiblesses du Sénégal, mais je les garde pour moi. Il y a deux ou trois petites failles dans lesquelles on pourra s’engouffrer. Il y en a une qu’ Aliou Cissé a, à mon avis corrigée, c’est le poste de gardien de but (éclats de rires). Il l’a remplacé par le gardien de Reims », a souligné Nicolas Dupuis dans les colonnes du quotidien sportif Record.



Toutefois, le coach des "Borea" reconnaît la qualité des protégés d'Aliou Cissé dont il voue un grand respect. « Après tout, j’ai trop de respect pour le Sénégal pour dire des choses négatives. Je trouve surtout qu’il y a beaucoup de points positifs, avec des individualités évidentes qu’on connaît tous avec le capitaine Sadio Mané qui est hors norme par rapport à notre niveau. Sans oublier Kalidou Koulibaly et tant d’autres », a-t-il poursuivi.



M. Dupuis reconnaît par ailleurs la supériorité de l’équipe sénégalaise et n’espère pas plus que le partage des points entre les deux formations lors de ce match qui entre dans le cadre de la deuxième journée des éliminatoires de la CAN 2019, prévu le 9 septembre 2018 à Antananarivo.