Niger: Au moins 26 enfants meurent dans l’incendie de leur école

Au moins 26 enfants âgés de 5 et 6 ans sont morts lundi dans l’incendie de plusieurs classes en paille et en bois de leur école à Maradi, dans le sud du Niger.



« Actuellement on a 26 décès, 13 blessés, dont quatre graves », a déclaré le gouverneur de la région, Chaïbou Aboubacar, en précisant qu’il s’agissait d’élèves de première année de cours préparatoire « qui ont entre 5 et 6 ans ». « On ignore l’origine de l’incendie, une enquête est ouverte pour la déterminer », a-t-il ajouté, annonçant qu’un « deuil de trois jours au niveau de la région de Maradi » avait été décrété à compter de mardi.