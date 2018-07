Niger: Deux militaires au moins tués dans une attaque de Boko Haram dans le sud-est

Une attaque perpétrée par des islamistes de Boko Haram a coûté la vie à deux militaires nigériens au moins dans le sud est du pays, à la frontière avec le Nigeria, apprend-on de source concordante.



Une position de l’armée a été la cible d’une attaque de Boko Haram dans la nuit de samedi à dimanche dans le village de Bla Brin, à 40 k de m de la ville de N'Guigmi.



D’après une source sécuritaire et le responsable d’une ONG, l 'attaque avait visé l’armée dans la zone du lac Tchad et a fait deux morts au moins dans les rangs des Forces de défense et de sécurité (FDS).



Toutefois, l’information n’a pas été confirmée du côté du ministère du ministère nigérien de la Défense.



La région de Diffa, a connu depuis février 2015 de nombreuses attaques de Boko Haram basé dans le nord-est du Nigeria voisin.



En Juin dernier, trois kamikazes avaient fait exploser leur ceinture d'explosifs en différents endroits de la ville de Diffa, faisant 6 morts.