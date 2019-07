Niger: Le groupe Etat islamique revendique l'attaque contre le camp d'Inates

Le groupe Etat islamique dans le grand Sahara (EIGS) a revendiqué l'attaque contre un camp d'Inates qui a coûté la vie à 18 soldats nigériens et fait quatre disparus.



Dix-huit soldats ont été tués et 4 ont été portés disparus lors de l'attaque lundi par des jihadistes d'un camp de l'armée nigérienne dans la zone d'Inates (ouest), près de la frontière du Mali.



L'attaque a été lancée par des jihadistes avec l'explosion de deux véhicules kamikazes à l'entrée du camp suivie des tirs des terroristes venus à motos.



Dans un communiqué diffusé par l'agence américaine de surveillance des mouvements extrémistes SITE, les jihadistes ont revendiqué l'attaque.



"Les soldats du califat ont attaqué la base militaire d'Inates il y a deux jours". Deux kamikazes se sont fait "exploser à l'intérieur de la base". Après, les combattants ont attaqué le périmètre", selon le texte qui parle d'une bataille de "plusieurs heures.



Les jihadistes n’évoquent nulle part le nombre de morts dans leur rangs .



En octobre 2017, l'EIGS avait revendiqué une attaque qui avait coûté la vie à quatre soldats américains et cinq militaires nigériens dans la zone de Tongo Tongo, située dans la région de Tillabéri .