Niger: l’annonce des résultats de la présidentielle reportée au 2 janvier

« Notre ambition est d’accélérer et de vous donner les résultats tels qu’ils apparaissent le plus vite possible ». C’est ce qu’a déclaré le président de la Commission électorale nationale indépendante (Céni), Issaka Sounna, sur la chaine nationale, avant de reprendre la lecture des résultats, commune par commune.



Le Président de la Céni explique que le nombre élevé de candidats cette année a entraîné un traitement plus long des résultats, et que les contrôles ont été rigoureux.



Plusieurs partis politiques, qui participent à ces élections, disent comprendre les raisons de ce report. Au sein du PNDS, on précise simplement qu’on aurait préféré que la proclamation ait lieu ce vendredi, comme prévu. Le Moden Fa Lumana explique être en faveur de cette proclamation commune par commune, qui permet plus de transparence.



Le président de la Céni affirme par ailleurs que le délai de 5 jours pour la proclamation des résultats est malgré tout respecté, étant donné que ce vendredi 1er janvier est un jour férié.



Pour le RDR Tchanji, il semble que cela rentre dans le délai légal… Que ce soit vendredi ou samedi, le parti dit souhaiter avant tout des résultats conformes au vote des Nigériens.