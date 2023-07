Niger : la CEDEAO condamne la tentative de coup d'État et exige la libération du Président

Comme à l’accoutumée, la réaction de la CEDEAO ne s’est pas faite attendre après la tentative de coup d'État, ce mercredi 26 juillet au Niger. La Commission de la CEDEAO condamne les faits et exige la libération du Président nigérien.



« La Commission de la CEDEAO condamne la tentative de coup d'État au Niger. C'est avec stupeur et consternation que la CEDEAO a pris connaissance de la tentative de coup d'État au Niger », lit-on dans un communiqué.



L’institution ouest africaine condamne de la manière la plus vigoureuse « cette tentative de prise du pouvoir par la force et appelle les auteurs de cet acte à libérer immédiatement et sans condition le Président de la République démocratiquement élu ».



La CEDEAO et la communauté internationale tiendront tous « ceux qui sont impliqués dans cet acte pour responsables de la sécurité et de la sûreté du Président, des membres de sa famille, des membres du gouvernement et du public en général », précise la note.