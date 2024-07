Niger: le départ des soldats américains de la base de Niamey est achevé

À plus de 100 millions de dollars le coût de construction, on comprend que les États-Unis aient envie d’en profiter le plus longtemps possible. 100 millions de dollars, c’est ce que le Pentagone a investi pour construire la base 201 située à Agadez, dans le centre du pays, et c’est là que se trouvent les 200 derniers soldats américains stationnés au Niger. Ils partiront à la mi-septembre, conformément à l’accord signé par les États-Unis avec la junte au pouvoir à Niamey.



Dimanche soir, le général Américain Ken Ekman était d’ailleurs présent à Niamey, pour le départ des derniers soldats américains stationnés eux sur une autre base aérienne, la base 101, dans la capitale du pays. Ce sont plus de 700 soldats qui ont quitté le Niger à ce jour. Des soldats et des tonnes de matériel, comme des hélicoptères et des drones, stationnés sur place dans le cadre de la lutte contre le djihadisme.



C’est aussi dans ce but qu’a été construite la base d’Agadez qui va donc être la prochaine à être cédée. Et les États-Unis devraient en remettre les clés à la junte après l’avoir également soigneusement vidée de tout son matériel. On imagine volontiers que le Pentagone aura a cœur de ne pas laisser grand-chose d’autre que les murs à un pouvoir nigérien qui s’est rapproché de la Russie.